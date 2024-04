Encerra no dia 8 de maio o prazo para regularizar o título eleitoral, data em que ocorre o fechamento do cadastro na Justiça Eleitoral. Até lá, é possível emitir o primeiro título, transferir domicílio ou atualizar dados cadastrais. São 150 dias antes do primeiro turno das eleições de 2024, que será realizado em 6 de outubro.