Desde que começou a atual legislatura, em 1º de janeiro de 2021, 37 políticos já ocuparam as cadeiras da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Além dos 23 titulares eleitos em 2020, 14 suplentes assumiram o cargo, após licença dos integrantes principais, seja médica ou para ocupar cargo no Executivo ou na Câmara Federal.