Dos 463.338 caxienses, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), menos de 10% estão filiados a algum partido político na cidade. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados em 1º de abril, são 33.807 pessoas que integram oficialmente a ficha de apoiadores de 29 siglas. Como as informações são atualizadas mensalmente, ainda não há o balanço dos últimos dias da janela partidária (que se encerrou em 5 de abril). Mesmo assim, o PDT é, disparado, o maior partido em Caxias do Sul, com 6.281 filiados — segundo na lista, o MDB tem 4.059.