Filho do cabelereiro Dariu e da vendedora Nida, Ramon de Oliveira Teles, 32 anos, ou Capitão Ramon, está prestes a iniciar uma nova jornada na vida. Após anos servindo ao Exército Brasileiro, a partir de janeiro de 2025 iniciará a caminhada como vereador em Caxias do Sul, sua cidade natal. Com ele, está a bagagem de já ter vivido em diversos lugares do país, em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Amazonas.