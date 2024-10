Criada em uma família evangélica, Daiane Mello confiou seu futuro ao "tempo de Deus" para não desistir da carreira política em 2020, quando ficou fora da Câmara de Vereadores por apenas 42 votos. Quatro anos depois, em um novo partido, a moradora do bairro Fátima consagrou sua fé: alcançou 5.034 votos, mais do que o dobro do resultado anterior, e o suficiente para tornar-se a mulher mais votada em Caxias do Sul nesta eleição.