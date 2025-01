Lentilha nunca será feijão

Era dia 31 de dezembro e eu estava na cozinha. Cortei bacon. Piquei alho, cebola. Na panela a lentilha já fervia com algumas folhas de louro. Preparei, como faço todos os anos, o prato principal para garantir um bom ano. Embora não tenha nada contra a lentilha, não abro mão de carregar no tempero pra que ela fique um pouco mais saborosa.

Comparando com a ceia de Natal eu, particularmente, acho esse cardápio de lentilha e carne de porco bem sem graça . Sou muito mais do peru, salpicão, panetones, uva-passa no arroz e por aí vai. Mesmo assim, esse ritual da lentilha é algo que eu faço com muito prazer. Mas apenas uma vez por ano.

No dia a dia sou apaixonado por feijão. Quem almoça comigo todos os dias no refeitório da TV me vê pegando arroz com feijão no prato e ainda enchendo uma cumbuquinha com um pouco mais de feijão puro, bem caldeado! Feijão tem personalidade, lentilha não.