Com cerimônia em praça, Cristiano Valduga Dal Pai é oficializado como prefeito de Veranópolis

Com o objetivo de aproximar a administração municipal da população e fugindo dos espaços tradicionais, a cerimônia de posse dos poderes Executivo e Legislativo de Veranópolis ocorreu ao ar livre , na Praça XV de Novembro. A solenidade foi realizada na tarde desta quarta-feira (1º) na Rua Coberta da cidade, e oficializou Cristiano Valduga Dal Pai como prefeito do município. Ao lado dele, até 2028, estará o vice-prefeito João Guilherme Mazetto.

O novo chefe do Executivo iniciou o discursou aos convidados e moradores dizendo que pretende se aproximar dos vereadores e da população. Cristiano Valduga Dal Pai ainda comentou que uma denúncia ao Ministério Público nesta quarta (1º) tentou barrar a cerimônia na praça, mas que os advogados trabalharam até as 16h para manter a solenidade no local.