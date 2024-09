A cidade que a gente quer Notícia

Priorizar o bem-estar para todos é um dos caminhos para Caxias do Sul se tornar uma cidade mais humana

Colocar o morador no centro das decisões, essa é uma das características para tornar uma cidade mais humana. Além disso, é essencial fazer com que a pessoa se sinta pertencente do espaço urbano para que deseje preservá-lo para o futuro. Esses pontos, dentre outros, foram destacados pelo professor e integrante do City Living Lab da UCS, Mateus Panizzon

20/09/2024 - 07h00min Atualizada em 20/09/2024 - 07h00min