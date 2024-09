As cidades inteligentes, também conhecidas como Smart Cities, são centros urbanos que usam a tecnologia para melhorar a eficiência do serviço público, conforme explica a professora da Universidade de Caxias do Sul, coordenadora do City Living Lab, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da UCS, Ana Cristina Fachinelli Bertolini.