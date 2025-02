Biblioteca da Estação, em Caxias, deve ir para outro endereço

A Biblioteca Parque Largo da Estação vai continuar existindo mesmo com a transferência da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico para a atual sede do espaço. A garantia é da secretária de Cultura de Caxias do Sul, Tatiane Frizzo.

A biblioteca atualmente está fechada em função da revitalização do largo da estação. A ida da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico para o espaço foi alvo de polêmica no início do mês porque já havia uma oferta de ocupação pelo Instituto de Leitura Quindim, que está sem uma sede definitiva.