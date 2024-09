Caxias do Sul sobe 22 posições em ranking de cidades inteligentes e está na posição 52 no país

Caxias do Sul conquistou o selo Connected Smart Cities de Boas Práticas em Cidades Inteligentes na 10ª edição do evento Connected Smart Cities & Mobility em São Paulo, na modalidade bronze. A informação mais importante, no entanto, é o salto que o município deu no ranking das 100 cidades mais inteligentes do país, publicado anualmente pelo Connected. Caxias do Sul passou da posição 74 no levantamento de 2023 para a colocação 52 no ranking atual, subindo 22 posições. Em 2022, Caxias estava ainda mais atrasada, na posição 91. O selo foi entregue à vice-prefeita Paula Ioris (na foto acima).