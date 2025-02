Hospital Virvi Ramos, de Caxias, busca recursos para equipamento de ressonância magnética

Uma reunião nesta terça-feira (25) entre a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, e representantes de Caxias discutiu a compra de um equipamento de ressonância magnética para o Hospital Virvi Ramos . A instituição tem 112 leitos voltados para o Sistema Único de Saúde (SUS), 70% do total, mas hoje não conta com o aparelho para exames de imagem. O hospital também opera a unidade materno-infantil.

O Virvi já protocolou o projeto e aguarda aprovação do governo do Estado para entrar na lista de investimentos da próxima etapa do programa Avançar na Saúde.

A reunião, realizada por videoconferência, teve a participação do prefeito Adiló Didomenico (PSDB), da vereadora Marisol Santos (PSDB), do deputado estadual Neri, o Carteiro (PSDB), da coordenadora regional da Saúde, Tatiane Fiorio, da diretora executiva do hospital, Cleciane Doncatto Simsen, e do gerente de relações institucionais Luís Carlos Bolzan.