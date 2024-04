Mais três projetos de lei (PL) em regime de urgência foram enviados pela prefeitura de Caxias do Sul à Câmara de Vereadores na última terça-feira (16). Com estas novas matérias, já são seis propostas do Executivo neste ano que pedem pressa na tramitação. Desde o início do governo atual, em janeiro de 2021, são 84 projetos urgentes, de 244 enviados no total.