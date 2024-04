Por 12 votos a nove, os vereadores de Caxias do Sul derrubaram o parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei que prevê regras mais brandas para o funcionamento de entidades de tiro desportivo na cidade. A proposta dos vereadores Alexandre Bortoluz (PP) e Maurício Scalco (PL) é para que tais estabelecimentos possam operar em qualquer local do município, sem distanciamento mínimo de outras atividades, e também em horários definidos pela prefeitura.