Sessenta e seis ruas ou trechos delas devem receber melhorias asfálticas em Caxias do Sul. Este é o objetivo da prefeitura com projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores, que permite a contratação de um financiamento de R$ 40 milhões para as obras. As vias até já foram definidas por equipe técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Smosp). São 27 bairros com pelo menos um trecho selecionado. O Santa Lúcia é o que mais conta com ruas escolhidas, são 10.