Projeto da prefeitura para obter autorização da Câmara para contratar operação de crédito junto à Caixa Federal, no valor de R$ 40 milhões, para obras de qualificação viária em 66 ruas ou trechos de ruas de Caxias do Sul (veja abaixo) incendiou a sessão de quinta-feira (7/3). Tratam-se de obras de recuperação da pavimentação, com fresagem (remoção de camada asfáltica) e capeamento asfáltico, em ruas que sofreram intervenção para execução de serviços. O projeto entrou na pauta em regime de urgência, mas o vereador Maurício Scalco (PL) apresentou emenda modificativa, o que atrasará a apreciação da matéria.