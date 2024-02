Os condutores que trafegam pelo Centro de Caxias do Sul em direção ao bairro São Leopoldo precisam ter atenção para bloqueios de trânsito nesta segunda-feira (22). Em virtude do avanço das obras de implantação de redes de água tratada da adutora Tronco–Sul, executadas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), há restrições para o fluxo de veículos nos cruzamentos da Rua Garibaldi com a Sarmento Leite e a Avenida São Leopoldo. No sentido bairro-Centro, não há previsão de bloqueio.