Thiago Rodrigo Genari, de 44 anos, morreu após um acidente de trânsito na RS-129 em Guaporé. Ele era o condutor de um veículo Audi A3 que captou no km 125 da rodovia estadual, próximo do acesso ao Distrito Industrial, por volta das 20h30min de sábado (20). Além dele, um outro homem de 43 anos e um adolescente de 14 estavam no veículo. O estado de saúde das outras duas vítimas não foi divulgado.