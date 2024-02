A liberação parcial do km 38 da RS-122, em São Vendelino, no sentido Capital-Serra, deve ocorrer somente na noite desta segunda-feira (22). Esta é a previsão da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que trabalha para a desobstrução de pelo menos uma das pistas desde a tarde do último sábado (20), quando um deslizamento de terra, ocasionado pelas fortes chuvas na região, resultou na interdição parcial do trajeto.



Enquanto o trecho não é liberado, um desvio provisório, passando pela pista contrária (sentido Serra-Capital), foi adaptado pela concessionária e está sendo utilizado pelos motoristas que precisam se deslocar entre as cidades. A CSG também providenciou toda a sinalização de alteração de fluxo para alertar os usuários da rodovia quanto às alterações. Em nota, a companhia reforçou o pedido para que os motoristas tenham a máxima atenção e que dirijam com cautela nas rodovias da Serra e Vale do Caí.