A contratação de horas médicas para Unidades Básicas de Saúde (UBSs) é uma das estratégias da prefeitura de Caxias do Sul diante da aproximação do inverno e também para atender a demanda de pacientes com sintomas de dengue — dados recentes divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) indicam que 111 pessoas se infectaram com a doença no município até a segunda-feira (15), o que corresponde ao maior número de casos de toda a série histórica caxiense. No dia 25 de março, a prefeitura decretou situação de emergência por conta da proliferação do Aedes aegypti.