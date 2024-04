O projeto da maternidade municipal no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, já foi aprovado pela Vigilância Sanitária do município. Os planos orçamentários e executivo de obras também já estão finalizados. Com investimento de mais de R$ 8 milhões, o espaço respeitará as diretrizes do Ministério da Saúde (MS) para a realização do parto humanizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos serão destinados pelo Programa Avançar, do governo do Estado: