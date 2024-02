Pela quarta vez seguida, a abertura da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, não deverá contar com a presença de um chefe de Estado. O evento informou nesta quarta-feira (7) que o governo federal será representado na abertura da festa, em 15 de fevereiro, pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta.