Com antecipação de impostos e tributos, a administração municipal de Caxias do Sul encerrou o ano de 2023 com saldo financeiro positivo em relação a 2022. A prestação de contas do terceiro quadrimestre ocorreu na manhã desta segunda-feira (26) na sala de comissões Geni Peteffi, na Câmara de Vereadores. A vice-prefeita Paula Ioris (PSDB) e o secretário de Gestão e Finanças, Cristiano Becker da Silva, representaram o prefeito Adiló Didomenico (PSDB), que estava em coletiva de imprensa no Salão Nobre da prefeitura.