A Polícia Civil afirma que já identificou um suspeito do assassinato do adolescente de 12 anos em Garibaldi. Investigadores estiveram na Rua Jacob Simonaggio, no bairro Cairú, na manhã desta quinta-feira (29) em busca de imagens de câmeras de monitoramento e também para ouvir testemunhas e vizinhos. Hendell Gabriel de Souza estava dentro de casa, onde morava com a família, quando foi baleado por um homem que pulou a cerca e entrou na moradia, que estava com a porta aberta.