O adolescente de 12 anos morto a tiros dentro de casa, no bairro Cairú, em Garibaldi, foi identificado como Hendell Gabriel de Souza. O crime ocorreu na Rua Jacob Simonaggio na noite de quarta-feira (28). A investigação da Polícia Civil deve avançar na manhã desta quinta-feira (29) até mesmo para confirmar se o adolescente era mesmo o alvo do ataque. Segundo a polícia, havia outros jovens com ele na casa, por isso nenhuma linha de investigação é descartada.