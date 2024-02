Com a alta no número de crimes violentos, Caxias do Sul foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (28). A chamada Operação Matriz mirou criminosos que, segundo a polícia, determinam as regras para a venda de drogas na Serra e integram uma das organizações criminosas da região. Mais de 60 policiais civis tomaram as ruas no começo da manhã para cumprir 18 mandados de prisão, sendo que 16 foram cumpridos com prisões preventivas durante a manhã e um à tarde. Uma outra prisão em flagrante foi realizada durante a ação, totalizando 18 prisões até o momento. Outro envolvido com a organização criminosa ainda é procurado pela Polícia Civil. Todos os mandados são devido ao tráfico de drogas e associação criminosa e a maioria foi cumprida na Zona Norte.