O julgamento de Ricardo Silveira Sebastiany está marcado para as 9h desta quarta-feira (28) em Caxias do Sul. O réu é acusado pelo estupro e feminicídio de Naiara Ketlin Pereira Maricá, na época com 18 anos. A morte violenta da jovem marcou as primeiras horas do 1º dia de janeiro de 2023. A vítima foi encontrada morta, por volta das 10h45min, na casa em que morava com a mãe dela e a filha, então com três anos. Foi a mãe que encontrou a jovem morta ao retornar para casa. Sebastiany, na época com 26 anos, foi preso dois dias depois do crime.