Empatia a que custo?

A rotina do trabalho na alta complexidade utiliza critérios baseados em evidências , e em função desses critérios constrói o prognóstico de sobrevivência a partir de um determinado nível de gravidade, e este passa a ser o teor da comunicação com familiares .

A postura mais correta entre os que não renunciam à empatia é encontrar um equilíbrio , exigente de sensibilidade e delicadeza, que fuja do superotimista , que é um tolo, e do pessimista crônico , que é um chato. Ou, parafraseando Ariano Suassuna, sendo um realista esperançoso.

A busca desse equilíbrio é desafiadora para quem se submete, por exemplo, à rotina imposta ao intensivista, com a responsabilidade de fazer a síntese do caso, em pé, no corredor de acesso à UTI, e de olhar repetido na prancheta para não confundir o nome do paciente, na conversa apressada com a família. Ou dando boletins oficiais sobre o estado de saúde para a família ou imprensa, na porta da emergência de um pronto-socorro superlotado. Mas nada impede que a escolha das palavras revele preocupação com o sofrimento de alguém que poderia ser um de nós, aleatoriamente selecionado para esta provação.