Quando há vida por viver

Quem sabe, com cuidados e alguma sorte, os mais jovens reconheçam o valor do acúmulo da experiência.

Então prometamos, mas para nós mesmos, com o recato de não divulgarmos nossas promessas, até porque o número dos realmente interessados nos nossos planos é muito menor do que em geral fantasiamos, debruçados que estamos numa autoestima que teimamos em conservar.

E temos que admitir que o interesse pelos nossos projetos vai minguando com a sucessão implacável dos aniversários, que conserva nos veteranos a pretensão de sabedoria pura , enquanto nos mais jovens desperta a impressão de que os velhinhos não se conformam com a perda da importância que prenuncia o fim do prazo de validade.

Não surpreende que a revisita a um acontecimento considerado histórico cause muito menos impacto nos jovens do que provocou à sua época, porque cada conquista sofre ao longo do tempo um desgaste de significado, e, em decorrência disso, os jovens adentram fagueiros a euforia do seu tempo como se tudo já estivesse pronto desde sempre.