Qual foi a pior e a melhor descoberta do ano que termina?

A tendência é de que uma parte significativa da população aceite, sem reclamar, que as frustrações simplesmente se repitam, sem improvisações, seguindo a perspectiva de termos passado o ano inteiro repetindo as coisas de sempre . Essas picuinhas que fazem parte da mesmice do cotidiano, e que de tanto serem reprisadas passam a ser comandadas pelo piloto automático.

As crises climáticas, sanitárias e éticas se sucederam com uma intensidade capaz subjugar o ânimo de um povo, historicamente visto como um modelo de submissão para os isentos ou um exemplo de resiliência, como convém aos ideologicamente comprometidos .

Quando recebi o material de uma pesquisa que buscava elencar as melhores e as piores coisas do ano que termina, fiquei impressionado com o predomínio das experiências ruins que fluíram espontaneamente, justificando esta epidemia silenciosa e solerte de crises psíquicas decorrentes da infelicidade coletiva.