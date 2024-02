Há dois meses, familiares de Hellen Natália de Freitas Lopes, 24 anos, buscam pistas sobre o desaparecimento da jovem, enquanto mantêm a esperança de encontrá-la com vida. Nati, como é chamada, é moradora de Bento Gonçalves e foi vista pela última vez em um posto de combustíveis em 9 de dezembro de 2023. Ela estava com o namorado, que está está preso temporariamente desde o dia 19 de dezembro por suspeita de envolvimento no desaparecimento dela. O nome do investigado não foi divulgado pela polícia. Uma amiga do casal também aparece nas imagens gravadas pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento.