Em busca de respostas depois de mais de um mês do desaparecimento de Hellen Natália de Freitas Lopes, amigos e familiares se reuniram em um protesto em frente à Delegacia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves e seguiram em caminhada até as proximidades do shopping Bento, na tarde deste sábado (13).