Um homem foi preso na noite de terça-feira (19) por suspeita de envolvimento no desaparecimento da jovem Hellen Natália de Freitas Lopes, de 24 anos, em Bento Gonçalves. De acordo com informações de familiares, Natália foi vista pela última vez em 9 de dezembro em um posto de combustíveis em Bento Gonçalves. Na ocasião, ela estava com o namorado e uma amiga. Conforme a família, ela estava morando com o namorado e trabalhando com ele.