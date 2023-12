O pai flagrado com a filha de oito anos em cima de um dos arcos da ponte Ernesto Dornelles, na BR-470, na Serra, foi liberado após o registro da ocorrência. Ele tem 30 anos e é morador de Cotiporã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu na tarde de sábado (16), sendo que ele foi autuado por expor a menina a risco. O crime é considerado de menor potencial ofensivo, com pena máxima de até dois anos, por isso, não cabe prisão em flagrante.