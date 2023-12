A família de Hellen Natália de Freitas Lopes, 24 anos, acredita que a jovem desaparecida desde 9 de dezembro está viva e é mantida presa, sem acesso a telefone ou outro tipo de comunicação, em Bento Gonçalves. A jovem foi vista pela última vez em um posto de combustíveis com o namorado e uma amiga. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) prendeu temporariamente um homem suspeito de envolvimento no desaparecimento da jovem na noite de terça-feira (19). A Polícia Civil não informa quem é o suspeito preso, mas a reportagem apurou que se trata do namorado da jovem.