O homem executado a tiros de pistola calibre 9 milímetros no bairro Vêneto, em Vacaria, foi identificado como Tiago Maciel Pereira, 36 anos. O crime aconteceu por volta das 3h da segunda-feira (11), sendo que na mesma ocorrência, a Brigada Militar (BM) localizou uma mulher ferida a tiros dentro do carro com os suspeitos do assassinato.