Caxias do Sul teve aumento no número de homicídios em outubro. De acordo com os indicadores criminais da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), o município registrou 11 mortes no último mês. Em setembro, conforme a mesma base de dados, foram seis casos - já a Brigada Militar (BM) do município contabiliza sete. O município segue a tendência do Estado, que tem um aumento de 111 casos de homicídio para 125 - sendo 116 vítimas em setembro e 132 em outubro.