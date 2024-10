Nova ligação Notícia

Governo federal anuncia repasse de mais de R$ 24 milhões para nova ponte de Santa Bárbara, em São Valentim do Sul

Antiga estrutura na RS-431 foi destruída na chuva de setembro do ano passado. Atualmente, a população utiliza balsa para transitar entre São Valentim do Sul, Santa Tereza, Bento Gonçalves, Guaporé, Dois Lajeados, Cotiporã e Monte Belo do Sul

09/10/2024 - 16h54min Atualizada em 10/10/2024 - 07h23min