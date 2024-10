Os motoristas que precisam acessar o bairro de Forqueta, pela RS-122, no sentido Caxias do Sul - Farroupilha, terão o recuo ampliado para a conversão a esquerda. A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha - CSG, está aumentando em 160 metros o acesso. A medida é paliativa até que seja construída a rótula de acesso ao bairro no km 65 da rodovia, que tem previsão contratual de realização em 2026.