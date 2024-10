Com licença da Fepam, edital de ponte que vai substituir balsa entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua deve sair em novembro

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) concedeu nesta terça-feira (8) a licença para a construção da ponte entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua. O documento permite a abertura do edital de licitação para selecionar a empresa que será responsável pela obra. A previsão é de que o edital seja publicado em novembro deste ano e o orçamento atual da construção é de R$ 17 milhões. A ponte vai substituir a balsa que faz a ligação entre as duas cidades pelo Rio das Antas.