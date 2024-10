Com alta em todos os setores, economia de Caxias do Sul cresce 6% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2023

A economia caxiense voltou a apresentar bom desempenho em agosto de 2024. Na comparação com julho deste ano, a alta foi de 1,3%. No período, a indústria teve um aumento de 2,4% e o setor de serviços cresceu 2,1%, enquanto o comércio caiu -3,7%. Já na comparação de agosto de 2024 com o mesmo período de 2023, a evolução geral foi de 6%, com todos os setores performando bem: serviços 7,4%, indústria 5,9% e comércio 4%. Os dados foram divulgados pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) na manhã desta terça-feira (8).