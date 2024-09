Caxias do Sul registra pelo terceiro mês consecutivo um saldo positivo no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ou seja, gerou mais empregos do que teve demissões em agosto. Divulgados nesta sexta-feira (27), os dados mostram que 8.686 admissões ocorreram contra 8.135 desligamentos, com o saldo de 551 vagas. Novamente, o setor de serviços puxou a alta, o que pode indicar uma mudança no perfil de contratações no município.