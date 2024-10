Scalco e Adiló irão falar aos empresários na CIC de Caxias nas próximas semanas 

Os dois candidatos que disputam o segundo turno em Caxias do Sul terão espaço na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) nas próximas semanas. Maurício Scalco (PL) falará aos empresários na reunião-almoço (RA) da próxima segunda-feira (14) e Adiló Didomenico (PSDB) na do dia 21. A ordem foi definida por sorteio com as assessorias dos candidatos na manhã desta segunda (7).