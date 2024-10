Os desafios da economia para Scalco e Adiló 

Diversificar a matriz econômica será um dos desafios do próximo prefeito de Caxias do Sul. A constatação não é nova, mas foi ratificada neste domingo (6) pela economista e professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Maria Carolina Gullo durante a programação especial de eleições da Rádio Gaúcha Serra. E o que Maurício Scalco e Adiló Didomenico, candidatos que agora disputam o segundo turno, têm a propor? Como irão viabilizar essa necessidade? Muito se falou, durante o primeiro turno, por exemplo, sobre o potencial do turismo. Mas como tornar a atividade turística economicamente viável?