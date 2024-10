Maurício Scalco tem 38,04% dos votos na eleição 2024 para a prefeitura de Caxias do Sul

O candidato Maurício Scalco (PL), que concorreu pelo Partido Liberal (PL) à prefeitura de Caxias do Sul, recebeu 38,4% de votos, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com o resultado, o vereador ficou em primeiro lugar na disputa e agora concorre pela chefia do Executivo com o atual prefeito, Adiló Didomenico (PSDB). De acordo com Scalco, os próximos passos devem ser definidos após reunião com os partidos da coligação "O Futuro é Agora" — composta pelo PL, Podemos, PP e Novo — e celebrou os votos recebidos.