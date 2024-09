Com todos os setores em alta, economia de Caxias cresce 11,5% em julho na comparação com o mesmo período de 2023

Foi positiva a performance da economia de Caxias do Sul em julho, de acordo com os dados foram divulgados pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) na manhã desta quinta-feira (12). Na comparação com junho, o crescimento no sétimo mês de 2024 foi de 5,7%, com aceleração em todos os setores: indústria, comércio e serviços. Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, os números foram ainda melhores, com alta de 11,5%: a indústria cresceu 12,8%, serviços, 12,3%, e o comércio, 5,8%.