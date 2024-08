Com recuperação em todos os setores, economia de Caxias do Sul avança 3,6% em junho

Após registrar desempenho negativo em maio, diante dos impactos da tragédia climática que atingiu o Estado, a economia de Caxias do Sul mostra sinais de recuperação. Em junho, houve avanço de 3,6% na comparação com o mês anterior — todos os setores registraram crescimento. No acumulado do ano, a alta é de 7,5%. Já na comparação do mês passado com o mesmo mês de 2023, o crescimento é de 1,6%. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (8) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), ambas de Caxias do Sul.