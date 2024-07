Os prejuízos da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio continuam sendo contabilizados. Em, Caxias do Sul, a economia recuou 7,2% no quinto mês do ano em comparação a abril. Todos os setores apresentaram desempenho negativo, conforme os dados divulgados na manhã desta quinta-feira (4) em coletiva na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC).