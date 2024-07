Saiba o que a CIC Caxias pediu ao vice-governador do Rio Grande do Sul

O presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, Celestino Loro, aproveitou a presença do vice-governador Gabriel Souza na cidade nesta segunda-feira (1º) para encaminhar demandas da entidade. Ao todo foram três solicitações, uma diretamente para o governo do Rio Grande do Sul e outras duas ao governo federal, com a expectativa de que Souza seja um interlocutor dos pedidos. As demandas não foram entregues de forma documental, mas apresentados em uma reunião antes da reunião-almoço da CIC, na qual o vice-governador foi o palestrante.