Em Caxias, vice-governador diz que consultoria contratada pelo Estado avaliará investimentos em aeroportos na Serra e Litoral

O governo do Rio Grande do Sul contratou, recentemente, uma consultoria para avaliar investimentos em aeroportos do interior do Estado e que podem servir como alternativas ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado ainda em maio e que deve ser reaberto somente no final do ano. Em agenda na manhã desta segunda-feira (1º) em Caxias do Sul, o vice-governador Gabriel Souza informou que um relatório sobre possíveis investimentos em terminais como o de Canela e Torres, em que as outorgas são do governo estadual, deve ser entregue pela Infraway. A expectativa é de que esses aeroportos possam receber voos comerciais.